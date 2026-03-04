Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Bélarus
  3. Jalizauski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Jalizauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Jalizauski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 4 chambres
Jalizauski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 79 m²
Sol 1/3
A vendre Appartement 4 pièces à Elizovo, quartier Osipovitchsky, rue Lenin 35 a. Situé au 1e…
$25,000
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Jalizauski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
