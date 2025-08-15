Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Horski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Horski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Horski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 60 m²
Sol 4/5
Appartement de trois chambres dans le village de Mezica. La forêt est autour. Près de la riv…
$8,000
