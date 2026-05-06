Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Hajnienski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Jardin

Chalets avec jardin à vendre en Hajnienski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Chalet dans Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 178 m²
A vendre une bonne maison de design individuel et la disposition 25 km de Minsk, 10 minutes …
$149,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hajnienski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller