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Chalets à vendre en Hajnienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 178 m²
Chalet dans le village de Medukhovo, qui est situé dans un endroit pittoresque, à seulement …
$149,900
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Caractéristiques des propriétés en Hajnienski sielski Saviet, Bélarus

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