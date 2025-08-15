Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Farynauski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Farynauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chambre dans Farynauski sielski Saviet, Bélarus
Chambre
Farynauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 140 m²
Sol 1/1
Le centre de loisirs "Dak Lake", situé dans la région de Vitebsk, quartier de Polotsk, Ropno…
$450,000
Caractéristiques des propriétés en Farynauski sielski Saviet, Bélarus

