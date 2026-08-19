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Immobilier commercial en Dzivinski sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 349 m² dans Dzivin, Bélarus
Propriété commerciale 349 m²
Dzivin, Bélarus
Surface 349 m²
Sol 1/1
Centre de loisirs dans la propriété sur le lac Luban près de Ag. Divin de Kobryn district de…
$191,148
T.V.A.
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Fabrication 293 m² dans Dzivinski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 293 m²
Dzivinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 293 m²
Construction de production et d'entrepôt (construction de services communautaires spécialisé…
$9,321
T.V.A.
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