Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dabryniouski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 3 chambres dans Jodzina, Bélarus
Appartement 3 chambres
Jodzina, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 64 m²
Sol 4/5
Voulez-vous acheter un appartement de 3 pièces à Zhodino ? Nous offrons à la vente un appart…
$74,000
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Brest, Bélarus
Appartement 2 chambres
Brest, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Sol 7/9
Appartement de 2 pièces, Brest, St. Lieutenant Ryabtsev, 2011 p., 7 / 9 bloc, 60.0 / 57.5 / …
$61,900
Laisser une demande
Maison dans Babrouïsk, Bélarus
Maison
Babrouïsk, Bélarus
Surface 62 m²
A vendre une maison confortable sur la rue Tikhaya à Bobruisk (microdistrict Cherapichny). D…
$18,500
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 3 chambres dans Maladetchna, Bélarus
Appartement 3 chambres
Maladetchna, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 62 m²
Sol 7/9
Confort et espace : l'appartement parfait pour votre famille ! ❤️ A vendre un confortable ap…
$57,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Maison dans Sapotskin, Bélarus
Maison
Sapotskin, Bélarus
Surface 92 m²
Un terrain avec une maison inachevée à Sopotskin, district de Grodno.Informations générales …
$20,000
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Sloutsk, Bélarus
Appartement 1 chambre
Sloutsk, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Sol 1/1
Appartement avec terrain ❤️ Appartement d'une chambre à vendre dans une maison à deux famill…
$14,900
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Appartement 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Sol 4/10
A vendre appartement de trois chambres avec une excellente rénovation dans un quartier paysa…
$140,000
Laisser une demande
Maison dans Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Samachvalavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 77 m²
Terrain de chalet avec une maison à 12 km de Minsk ❤️ A vendre est un excellent terrain, pla…
$45,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
Maison dans Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 49 m²
Maison confortable à vendre dans le village pittoresque de Lekorevka est un endroit idéal po…
$18,500
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 2/5
A vendre un appartement confortable, propre et lumineux dans la rue. Bogdanovich 86 dans le …
$94,900
Laisser une demande
Maison dans Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
Emplacement et atmosphère: silence parfait et nature: le terrain est directement adjacent à …
$15,400
Laisser une demande
Maison dans Starobin, Bélarus
Maison
Starobin, Bélarus
Surface 89 m²
Maison spacieuse à G.P. starobin ❤️ Vente d'une maison en bois rond à 11 kilomètres de Solig…
$45,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский

Caractéristiques des propriétés en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller