Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Dabryniouski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Appartement
Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
A vendre 1⁄2 part de la maison à Boroviki. Le terrain de 25 acres est clôturé. A proximité s…
$15,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Dabryniouski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller