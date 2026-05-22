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Maisons avec garage à vendre en Brozski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Broza, Bélarus
Maison
Broza, Bélarus
Surface 202 m²
La grande maison moderne est prête à vivre. Fondation monolithique + blocs FBS. Le toit est …
$89,730
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Caractéristiques des propriétés en Brozski sielski Saviet, Bélarus

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