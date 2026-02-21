Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Brozski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Brozski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Broza, Bélarus
Maison 1 chambre
Broza, Bélarus
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 54 m²
A vendre une maison en bois dans le village pittoresque de Brozh, situé dans le quartier Bob…
$6,700
Caractéristiques des propriétés en Brozski sielski Saviet, Bélarus

