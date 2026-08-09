Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Brest
  4. Résidentiel
  5. Garage

Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Brest, Bélarus

;
appartements
734
maisons
284
22 propriétés total trouvé
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 266 m²
En achetant cet objet, l'acheteur ne paie pas la commission d'agence!Maison résidentielle sp…
$265,000
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 66 m²
Terrain 7029. Maison à vendre sur Dubrovka. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonc…
$79,800
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 325 m²
Terrain 9281. Vente d'une grande maison mkrn. Heather. Inscrivez-vous pour voir le numéro da…
$168,000
Laisser une demande
LDV InvestLDV Invest
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 101 m²
Terrain 9708.Demander des informations plus détailléesEn vente immeuble résidentiel d'un éta…
$85,075
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
Lot 9725. Chalet dans la Cour RougeDemander des informations plus détailléesÀ Brest les loge…
$245,015
Laisser une demande
Chalet dans Brest, Bélarus
Chalet
Brest, Bélarus
Surface 160 m²
Code de l'objet 13025: Acheter cet objet Vous ne payez pas une commission à l'agence ! Nous …
$212,000
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 193 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$122,520
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 142 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$310,000
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 235 m²
Terrain 9787. Grande maison à vendre, mkrn. Kievka. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans …
$267,134
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 160 m²
Code de l'objet 11326: Nous aiderons avec les prêts, le capital familial, la vente de votre …
$87,000
Laisser une demande
dans Brest, Bélarus
Brest, Bélarus
Surface 172 m²
Lot 9559. Une vente de maison de ville à Brest. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'an…
$131,559
Laisser une demande
dans Brest, Bélarus
Brest, Bélarus
Surface 78 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$75,000
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 153 m²
Lot 9786. Maison résidentielle sur Kievka.Demander des informations plus détaillées*Le prix …
$85,755
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 121 m²
Nous travaillons du propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas à l'agence une c…
$67,000
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 102 m²
Terrain 8973. Maison à vendre sur le 1er Wearskova. Inscrivez-vous pour voir le premier numé…
$120,632
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 332 m²
Maison. Vychulki. Code : 14920-332,2 m2, total – 217,5 m2, résidentiel – 105,3 m2. La maison…
$202,500
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 86 m²
Terrain 9778. Vente d'un immeuble privé. Fondation monolithique avec bande avec réserve pour…
$150,684
Laisser une demande
dans Brest, Bélarus
Brest, Bélarus
Surface 69 m²
Lot. 9236 Appartement dédié dans une maison bloquée sur Rechitsa Inscrivez-vous pour visionn…
$73,062
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 199 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$160,000
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 73 m²
Nous travaillons du propriétaire ! En achetant cet article, vous ne payez pas une commission…
$92,000
Laisser une demande
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 74 m²
Terrain 9033. Demander des informations plus détailléesEn vente immeuble résidentiel d'un ét…
$118,594
Laisser une demande
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 435 m²
Lot 8339. Maison résidentielle dans le microdistrict de Kovalyovo à Brest.Demander des infor…
$142,585
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Brest, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller