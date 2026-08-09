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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Brest, Bélarus

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appartements
734
maisons
284
11 propriétés total trouvé
Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 266 m²
En achetant cet objet, l'acheteur ne paie pas la commission d'agence!Maison résidentielle sp…
$265,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 66 m²
Terrain 7029. Maison à vendre sur Dubrovka. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonc…
$79,800
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 101 m²
Terrain 9708.Demander des informations plus détailléesEn vente immeuble résidentiel d'un éta…
$85,075
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TekceTekce
Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
Lot 9725. Chalet dans la Cour RougeDemander des informations plus détailléesÀ Brest les loge…
$245,015
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 170 m²
Lot 8865. Chalet à Novy Kozlovichi. Inscrivez-vous pour voir le numéro dans l'annonce. Regar…
$150,105
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Chalet dans Brest, Bélarus
Chalet
Brest, Bélarus
Surface 160 m²
Code de l'objet 13025: Acheter cet objet Vous ne payez pas une commission à l'agence ! Nous …
$212,000
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Maison dans Brest, Bélarus
Maison
Brest, Bélarus
Surface 193 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$122,520
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dans Brest, Bélarus
Brest, Bélarus
Surface 78 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$75,000
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dans Brest, Bélarus
Brest, Bélarus
Surface 69 m²
Lot. 9236 Appartement dédié dans une maison bloquée sur Rechitsa Inscrivez-vous pour visionn…
$73,062
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 199 m²
Nous travaillons pour le propriétaire ! En achetant cet objet, vous ne payez pas de commissi…
$160,000
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Maison dans Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus
Surface 435 m²
Lot 8339. Maison résidentielle dans le microdistrict de Kovalyovo à Brest.Demander des infor…
$142,585
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Caractéristiques des propriétés en Brest, Bélarus

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