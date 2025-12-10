Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Bierastavicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Bierastavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison 2 chambres
Bierastavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 29 m²
Nombre d'étages 1
Nous vendons une maison à Zhukevichi, quartier Berestovitsky, conseil du village Berestovits…
$4,000
