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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Borissov, Bélarus

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5 propriétés total trouvé
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 45 m²
Maison à vendre à Borisov! Superficie : 8,4 acres L'électricité est déjà connectée. Chauffa…
$26,000
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dans Borissov, Bélarus
Borissov, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre l'étage de la maison, décoré comme un appartement dans une maison bloquée, communes…
$19,000
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 110 m²
Maison à vendre, dans le quartier "Zalinein" de Borisov. La maison est haute.Un terrain plat…
$63,200
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AdriastarAdriastar
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 214 m²
Nous offrons à votre attention un confortable bâtiment résidentiel de 2 étages dans la ville…
$135,000
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 123 m²
Une maison à vendre dans mon fourneau. La maison est en brique, deux étages. Aménagement trè…
$53,000
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Caractéristiques des propriétés en Borissov, Bélarus

avec Garage
Bon marché
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