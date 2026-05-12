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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Borissov, Bélarus

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appartements
27
maisons
15
8 propriétés total trouvé
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 98 m²
Spacieuse maison résidentielle avec commodités est à vendre. (La superficie du SNRS est de 1…
$34,000
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dans Borissov, Bélarus
Borissov, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre l'étage de la maison, décoré comme un appartement dans une maison bloquée, communes…
$19,000
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 102 m²
A vendre une maison avec de bonnes réparations sur la rue Ryabtseva. Emplacement très pratiq…
$145,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 110 m²
Maison à vendre, dans le quartier "Zalinein" de Borisov. La maison est haute.Un terrain plat…
$63,200
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 73 m²
Lien vers Tik Examen des déchets A vendre une maison familiale confortable dans un quartier …
$41,900
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Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 214 m²
Nous offrons à votre attention un confortable bâtiment résidentiel de 2 étages dans la ville…
$135,000
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GrekodomGrekodom
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 123 m²
Une maison à vendre dans mon fourneau. La maison est en brique, deux étages. Aménagement trè…
$53,000
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Maison 4 chambres dans Borissov, Bélarus
Maison 4 chambres
Borissov, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 214 m²
Nombre d'étages 3
We bring to your attention a cozy 2-storey residential building in the city of Borisov, Mins…
$135,000
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Caractéristiques des propriétés en Borissov, Bélarus

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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