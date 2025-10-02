Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Asviejski sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Asviejski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Asviejski sielski Saviet, Bélarus
Maison 1 chambre
Asviejski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 2
$17,200
Caractéristiques des propriétés en Asviejski sielski Saviet, Bélarus

