Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Commercial
  4. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Autriche

propriété commerciale
76
hôtels
17
des bureaux
4
immeubles de placement
10
Montrer plus
Maison des revenus Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Apartment house dans Vienne, Autriche
Apartment house
Vienne, Autriche
Surface 1 900 m²
La propriété en question est une maison d'angle du début du siècle. La façade de rue impress…
$15,09M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller