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Maisons à vendre en Bezirk Krems, Autriche

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5 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Spitz, Autriche
Maison 5 chambres
Spitz, Autriche
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 692 m²
Plongez dans le charme intemporel de cette magnifique maison de campagne dans l'un des endro…
$419,709
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Maison 4 chambres dans Paudorf, Autriche
Maison 4 chambres
Paudorf, Autriche
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 121 042 m²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$397,914
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Maison 4 chambres dans Paudorf, Autriche
Maison 4 chambres
Paudorf, Autriche
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 682 m²
Désignation des marchandises Ce nouveau projet de construction ensoleillé et familial est si…
$511,929
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OkeaskOkeask
Maison 4 chambres dans Paudorf, Autriche
Maison 4 chambres
Paudorf, Autriche
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 121 042 m²
Désignation des marchandises Ce nouveau projet de construction ensoleillé et familial est si…
$397,914
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Maison 4 chambres dans Paudorf, Autriche
Maison 4 chambres
Paudorf, Autriche
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 532 m²
Désignation des marchandises Ce nouveau projet de construction ensoleillé et familial est si…
$568,937
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Caractéristiques des propriétés en Bezirk Krems, Autriche

Bon marché
Luxe
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