Loyer mensuel de Maisons vue sur la montagne en District de Vlora, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans District de Vlora, Albanie
Villa 4 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 309 m²
Sol 3/3
Vivez l'épitome de la vie de luxe à Vlora, en Albanie, dans cette superbe villa de trois éta…
$2,936
par mois
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
