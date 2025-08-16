Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Selenice
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Selenice, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Selenice, Albanie
Maison 2 chambres
Selenice, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Nombre d'étages 1
🏡🌄 Maison privée + terrain à vendre à SELENICË, VLORË💶 Prix: 80.000 Euro/Total📍 Lieu: Seleni…
$93,550
