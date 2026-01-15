Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Orikum
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Orikum, Albanie

studios
17
1 BHK
183
2 BHK
66
2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Orikum, Albanie
Appartement 1 chambre
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 5/8
Vlora Immobilier à vendre En Albanie – Premier emplacement sur Lungomare.Vous cherchez un ap…
$291,591
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Appartement 1 chambre dans Radhime, Albanie
Appartement 1 chambre
Radhime, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Sol 5/5
Appartement neuf T2 à vendre à Radhima, Vlora, Riviera albanaise. Vous recherchez un bien im…
$230,567
T.V.A.
Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
