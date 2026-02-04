Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Fushe Kruje, Albanie

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Kruja, Albanie
Appartement 3 chambres
Kruja, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Sol 8/9
L'appartement est situé au 8ème étage d'un très bon bâtiment de qualité avec un ascenseur da…
$248,105
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
