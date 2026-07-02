Videli Ltd

Prestations de service

Que recevez-vous avec VIDELI?

1. Votre courtier personnel

Un expert dévoué qui connaît vos objectifs, vos préférences et vos priorités, et qui travaille exclusivement pour vous.

2. Offres de biens sur mesure

Nous ne perdons pas votre temps — vous verrez seulement des propriétés qui correspondent réellement à vos besoins et votre style de vie.

3. Aperçus du marché Vous pouvez faire confiance

Des informations claires et à jour sur les tendances du marché, les prévisions et les possibilités réelles.

4. Accès aux listes exclusives

Obtenez l'accès à des propriétés qui n'apparaissent jamais en ligne — directement des développeurs et des vendeurs privés.

5. Soutien total, chaque étape du chemin

De la recherche de propriété à la signature notaire — et même après avoir reçu les clés — nous sommes avec vous tout le chemin.

6. Orientation financière

Nos conseillers hypothécaires aident à définir votre budget et à trouver les options de financement les plus appropriées.

7. Protection juridique pour chaque transaction

Notre équipe juridique qualifiée fournit:

Examen et ajustement de vos contrats d'achat ou de location

Vérification complète des droits de propriété et des droits de propriété

Examen juridique de l'acte notarié avant la signature

8. Négociation qualifiée

Nous négocions en votre nom pour obtenir le meilleur prix possible, les conditions de paiement et les conditions contractuelles.

Services VIDELI supplémentaires

1. Évaluation des biens – déterminer le potentiel de location ou de vente de vos biens.

2. Préparation des biens Conseils — comment faire ressortir votre maison et vendre ou louer plus rapidement.

3. Gestion de la location — gestion complète des biens après l'accord.

4. Recommandations fiables — pour les entreprises de rénovation, les designers d'intérieur et les services de nettoyage.

5. Soutien juridique — y compris:

Consultations de résidence (temporaires ou permanentes)

Acquisition de biens par l'intermédiaire de la société (pour et contre)

Représentation avec procuration pour les transactions

Configuration de l'entreprise pour les achats de terrains ou de terrains par des citoyens étrangers

Chez VIDELI — Nous sommes avec vous même après le marché

Votre confiance est notre plus grand atout.

Que vous soyez en train d'acheter, de vendre ou d'investir, nous sommes ici pour vous assurer que chaque étape est sûre, lisse et réussie.