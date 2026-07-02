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Videli Ltd

Bulgarie, Sofia
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2024
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1 année 7 mois
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www.videliv.com
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À propos de l'agence

VIDÉLI - AGENCE RÉELLE DES ESTATS EN BULGARIE

NOUVELLE CONSTRUCTION, LOGEMENTS, COMPLEXES GATIQUES, PLATS, GESTION DE LA PROPRIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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Obtenez l'accès à des propriétés qui n'apparaissent jamais en ligne — directement des développeurs et des vendeurs privés.

5. Soutien total, chaque étape du chemin
De la recherche de propriété à la signature notaire — et même après avoir reçu les clés — nous sommes avec vous tout le chemin.

6. Orientation financière
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7. Protection juridique pour chaque transaction
Notre équipe juridique qualifiée fournit:

  • Examen et ajustement de vos contrats d'achat ou de location
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  • Examen juridique de l'acte notarié avant la signature

8. Négociation qualifiée
Nous négocions en votre nom pour obtenir le meilleur prix possible, les conditions de paiement et les conditions contractuelles.

Services VIDELI supplémentaires

1. Évaluation des biens – déterminer le potentiel de location ou de vente de vos biens.

2. Préparation des biens Conseils — comment faire ressortir votre maison et vendre ou louer plus rapidement.

3. Gestion de la location — gestion complète des biens après l'accord.

4. Recommandations fiables — pour les entreprises de rénovation, les designers d'intérieur et les services de nettoyage.

5. Soutien juridique — y compris:

  • Consultations de résidence (temporaires ou permanentes)
  • Acquisition de biens par l'intermédiaire de la société (pour et contre)
  • Représentation avec procuration pour les transactions
  • Configuration de l'entreprise pour les achats de terrains ou de terrains par des citoyens étrangers

Chez VIDELI — Nous sommes avec vous même après le marché

Votre confiance est notre plus grand atout.

Que vous soyez en train d'acheter, de vendre ou d'investir, nous sommes ici pour vous assurer que chaque étape est sûre, lisse et réussie.

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Diana Nikolova
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