УП "Квадратный метр"

L'agence "Square Meter" a commencé ses activités en 1999. Au cours de cette période, l'entreprise a augmenté le rythme de son développement chaque année. En 2006, l'agence a pris la 1ère place en fonction des résultats de l'Association Biélorusse de l'Immobilier dans la nomination de partenaire fiable et de la 2ème place dans la nomination de fiabilité et de professionnalisme. Aujourd'hui la société a un bureau de représentation dans la ville de Borisov. L'agence offre un large éventail de services pour l'achat, la vente, à la fois commerciaux et résidentiels. Parmi les employés de l'agence, les agents immobiliers certifiés et les avocats expérimentés qui aideront à résoudre leurs clients une variété de problèmes immobiliers.