  3. УП "Квадратный метр"

УП "Квадратный метр"

Bélarus, Minsk
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1999
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Русский
Site web
m2.by
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

L'agence "Square Meter" a commencé ses activités en 1999. Au cours de cette période, l'entreprise a augmenté le rythme de son développement chaque année. En 2006, l'agence a pris la 1ère place en fonction des résultats de l'Association Biélorusse de l'Immobilier dans la nomination de partenaire fiable et de la 2ème place dans la nomination de fiabilité et de professionnalisme. Aujourd'hui la société a un bureau de représentation dans la ville de Borisov. L'agence offre un large éventail de services pour l'achat, la vente, à la fois commerciaux et résidentiels. Parmi les employés de l'agence, les agents immobiliers certifiés et les avocats expérimentés qui aideront à résoudre leurs clients une variété de problèmes immobiliers.

Prestations de service
  • achat d'appartements, de chambres, de maisons, de chalets et de chalets,
  • vente
  • échange
  • la gestion des terres,
  • immobilier commercial.
Nos agents en Bélarus
Kvadratnyj Metr
