Tribus Realty

Lettonie, Riga
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
2 années 5 mois
Langues
English, Русский, Latviešu
Site web
www.tribus.lv/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Tribus est une entreprise unique fournissant des services dans les transactions immobilières. Nous travaillons actuellement très activement avec des établissements résidentiels à Riga, dans la région de Riga et Liepāja.

Nous travaillons avec diligence pour évaluer objectivement le marché immobilier et ses tendances. Par conséquent, nous fournissons à nos clients des évaluations de marché précises et choisissons la meilleure stratégie pour acheter, vendre ou louer des propriétés. Tribus vise à offrir un service exceptionnel à nos clients, et nous sommes fiers de la qualité, de la sécurité et de l'approche professionnelle de nos services.

Mission
Nous croyons que rien ne se passe en soi, c'est pourquoi nous sommes ici pour trouver le meilleur acheteur pour chaque propriété et pour faciliter la transaction!

Vision
Être la société leader dans l'industrie immobilière, fournir un service de haut niveau à nos clients.

Valeurs

  • Client – Faire plus que ce qui est attendu de nous! Nous prenons des initiatives, travaillons avec dévouement et priorisons le client en tenant compte de ses désirs et de ses besoins. Nous nous efforçons sans relâche d'atteindre l'objectif commun.
  • Qualité – Pour accomplir nos tâches avec intégrité et professionnalisme. Améliorer continuellement en équipe et individuellement. Améliorer nos connaissances et être des experts dans notre domaine pour offrir le meilleur service à nos clients.
  • Équipe – Collaborer en équipe, en appréciant le temps et les efforts que chaque membre et partenaire de l'entreprise contribue à la réalisation de l'objectif commun. La capacité de travailler ensemble nous conduit au résultat souhaité.

Équipe
Chacun de nos agents se spécialise dans son segment et a une connaissance approfondie de la situation du marché, de l'activité et de la demande, ce qui explique pourquoi nous sommes experts dans ce que nous faisons.

Partenaires
Au fil du temps, au cours de notre phase de développement, nous avons gagné de nombreux partenaires fiables. Nous collaborons avec toutes les grandes agences, banques, institutions étatiques et municipales, et travaillons avec des experts reconnus et très appréciés de l'industrie – spécialistes du financement et de l'évaluation immobilière.

Prestations de service

Services
Que ce soit la vente ou l'achat, la location ou la location de biens immobiliers, c'est un moment important qui nécessite une approche professionnelle. La plupart de nos clients travaillent avec nous à long terme, à plusieurs reprises, parce qu'ils ont déjà vécu la qualité de nos services. Nos clients sont heureux de nous recommander aux autres, qui est la clé de notre succès. La satisfaction des clients à l'égard de notre travail est notre réputation.

  • Ventes immobilières
  • Recherche de biens
  • Prêts hypothécaires
  • Acquisition de biens immobiliers
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 21:17
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Lundi
09:00 - 17:00
Mardi
09:00 - 17:00
Mercredi
09:00 - 17:00
Jeudi
09:00 - 17:00
Vendredi
09:00 - 17:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Lettonie
Voir tout 58 agents
Igor Trosin
Igor Trosin
152 propriétés
Armands Kalvans
Armands Kalvans
57 propriétés
Vladislavs Daugerts
Vladislavs Daugerts
1 propriété
Anzela Bartule
Anzela Bartule
2 propriétés
