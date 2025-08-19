Tribus Realty

À propos de l'agence

Tribus est une entreprise unique fournissant des services dans les transactions immobilières. Nous travaillons actuellement très activement avec des établissements résidentiels à Riga, dans la région de Riga et Liepāja.

Nous travaillons avec diligence pour évaluer objectivement le marché immobilier et ses tendances. Par conséquent, nous fournissons à nos clients des évaluations de marché précises et choisissons la meilleure stratégie pour acheter, vendre ou louer des propriétés. Tribus vise à offrir un service exceptionnel à nos clients, et nous sommes fiers de la qualité, de la sécurité et de l'approche professionnelle de nos services.

Mission

Nous croyons que rien ne se passe en soi, c'est pourquoi nous sommes ici pour trouver le meilleur acheteur pour chaque propriété et pour faciliter la transaction!

Vision

Être la société leader dans l'industrie immobilière, fournir un service de haut niveau à nos clients.

Valeurs

Client – Faire plus que ce qui est attendu de nous! Nous prenons des initiatives, travaillons avec dévouement et priorisons le client en tenant compte de ses désirs et de ses besoins. Nous nous efforçons sans relâche d'atteindre l'objectif commun.

Qualité – Pour accomplir nos tâches avec intégrité et professionnalisme. Améliorer continuellement en équipe et individuellement. Améliorer nos connaissances et être des experts dans notre domaine pour offrir le meilleur service à nos clients.

Équipe – Collaborer en équipe, en appréciant le temps et les efforts que chaque membre et partenaire de l'entreprise contribue à la réalisation de l'objectif commun. La capacité de travailler ensemble nous conduit au résultat souhaité.

Équipe

Chacun de nos agents se spécialise dans son segment et a une connaissance approfondie de la situation du marché, de l'activité et de la demande, ce qui explique pourquoi nous sommes experts dans ce que nous faisons.

Partenaires

Au fil du temps, au cours de notre phase de développement, nous avons gagné de nombreux partenaires fiables. Nous collaborons avec toutes les grandes agences, banques, institutions étatiques et municipales, et travaillons avec des experts reconnus et très appréciés de l'industrie – spécialistes du financement et de l'évaluation immobilière.