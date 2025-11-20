  1. Realting.com
Test Agency

Autriche, Vienne
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1986
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Русский, Español
Site web
testgency.com
À propos de l'agence

No matter where an available property is you can buy or rent from us!

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 12:19
(UTC+1:00, Europe/Vienna)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
Jour de congé
Samedi
Jour de congé
Dimanche
09:00 - 18:00
Nos agents en Autriche
Testtonio Testderos
Testtonio Testderos
1 propriété
Agences à proximité
Mario Moisi
Autriche, Vienne
Propriété résidentielle 68 Propriété commerciale 3 Terres 9
Since 2012 we have been successfully mediating properties with comprehensive support in terms of renovation and development and convince with first-class customer service and passion for our work. Breaking new ground, setting new accents in order to exceed the expectations of our customers w…
Атланта
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 1992
Propriété résidentielle 2
ROTH & SCHILD Est une agence immobilière internationale et société d'investissement et de construction avec une histoire de 30 ans. Notre société s'occupe de l'ensemble des transactions immobilières: achat et vente de biens immobiliers résidentiels (appartements, appartements, chambres, mais…
PRO Silver
Austria Real GmbH
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 141 Propriété commerciale 49 Location longue durée 14 Terres 2
Nous sommes votre partenaire fiable pour vous offrir une approche sur mesure dans le choix des opportunités d'investissement rentables dans toute l'Autriche. Ce qui nous définit comme une entreprise, c'est notre solution individualisée et analytique. Nous allons former une image de vos désir…
Boerner Ihr Hausmakler GmbH
Autriche, Vienne
Propriété résidentielle 96 Propriété commerciale 15 Terres 11
Since 2006, Boerner Ihr Hausmakler GmbH has been following up on the requests of numerous clients while taking care of their needs in the real estate sector. Thinking outside the box and being able to offer our clients the best real estate internationally is our main challenge. Our focus …
Crown Consulting
Autriche, Vienne
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 45
La société autrichienne Crown Consulting est l'une des rares sociétés russophones en Autriche, qui vous fournit en coopération avec une gamme complète de services pour la sélection de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, le crédit de biens immobiliers privés et les projets d'invest…
