Romagnacase

Romagna Case est une équipe nombreuse de professionnels avec une connaissance capillaire du territoire. Professionnels de la transparence et de la gestion de la médiation, les agents de Romagna Case se distinguent non seulement par le dévouement et le sérieux de leur engagement, mais aussi pour la fiabilité et l’attention aux besoins spécifiques du client.
Avec l’expérience décennale des membres fondateurs et des figures responsables de chaque agence, avec la connaissance minutieuse du territoire, grâce à un vaste réseau de collaborateurs, pour le parcours de vente ou d’achat d’un bien immobilier, la location ou la permutation d’un local, Romagna Case vise à fournir un service sur mesure, dans une relation continue et directe avec chaque client individuel.