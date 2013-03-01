À propos de l'agence

GH ESTATE a été conçu et conçu pour répondre au mieux à toutes les demandes de nos clients, qui ont demandé des propriétés dans toute l'Italie, à être repéré et acheté toujours avec l'expertise et le service qui sont des marques de signature et des avantages de Garda Haus Group. GH ESTATE est un outil privilégié, facile à utiliser, où trouver toutes les propriétés proposées par Garda Haus Group et par nos partenaires sur le territoire du lac de Garda et partout en Italie. Nous souhaitons fortement accorder à nos clients, à tout moment, l'expertise et l'assistance de notre Groupe pour les mener à un achat sûr : chaque franchisé GH ESTATE est un partenaire parlant sur le territoire local qui partage pleinement toutes les valeurs de notre Groupe et qui reste à la disposition complète des clients pour tout besoin. Peu importe si vous aimez les douces collines de la campagne autour de Florence, les rives élégantes du lac de Côme ou le charmant profil du château médiéval de Sirmione comme un véritable repère de l'enchantement lac de Garda: il suffit de choisir l'emplacement, nous nous occuperons de tout autre besoin de la vôtre.