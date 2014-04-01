Casa Mia Immobiliare

À propos de l'agence

Casa Mia Marches Immobilier L'agence est spécialisée dans les maisons de campagne à rénover ou déjà rénovées, les fermes, les villas modernes et anciennes, les maisons dans les centres-villes anciens, les appartements, le zonage résidentiel, les abris agricoles et industriels, les activités commerciales dans toute la zone nationale. Casa Mia Marche fait également équipe avec des professionnels bien qualifiés et un avocat de confiance pour Anny pour tout besoin, et finalement collabore avec la meilleure institution de prêt pour les prêts de quarante ans et jusqu'à 100% de la valeur du bâtiment.