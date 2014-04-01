  1. Realting.com
Casa Mia Immobiliare

Italie, Marches
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1987
Sur la plateforme
5 années 5 mois
Langues
English, Italiano
Site web
www.casamiamarche.it
À propos de l'agence
Casa Mia Marches Immobilier L'agence est spécialisée dans les maisons de campagne à rénover ou déjà rénovées, les fermes, les villas modernes et anciennes, les maisons dans les centres-villes anciens, les appartements, le zonage résidentiel, les abris agricoles et industriels, les activités commerciales dans toute la zone nationale. Casa Mia Marche fait également équipe avec des professionnels bien qualifiés et un avocat de confiance pour Anny pour tout besoin, et finalement collabore avec la meilleure institution de prêt pour les prêts de quarante ans et jusqu'à 100% de la valeur du bâtiment.
Nos agents en Italie
Sandro Marziali
731 propriété
Agences à proximité
Sardinia Terra
Italie, Cagliari
Propriété résidentielle 4
SardaigneTerra est un agent immobilier officiel qui travaille dans toute l'Italie. Notre zone prioritaire est l'île de la Sardaigne.Nous vivons et travaillons en Sardaigne, et connaissons très bien le marché immobilier et l'île. Nous sommes la première agence à servir les clients russes en S…
Персональный риэлтер Недвижимость, Борис Авлуков
Italie, Province de Trente
Propriété résidentielle 2
Traduit de l'italien, CASA NOSTRA signifie notre maison. En tant que résidents de l'Italie, nous connaissons bien les conditions du marché local, et nous disposons d'informations précises et à jour sur les lois et règlements italiens. Étant en contact direct avec les propriétaires, nous avon…
Umbria Real Estate
Italie, Marsciano
Propriété résidentielle 4
Ombria Real Estate est un agent immobilier spécialisé dans la vente de biens immobiliers ainsi que la location de vacances à l'extrémité supérieure du marché. Opérant principalement en Ombrie et en Toscane, nous sélectionnons personnellement toutes les propriétés et prenons soin de nos clien…
Romagnacase
Italie, Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Romagna Case est une équipe nombreuse de professionnels avec une connaissance capillaire du territoire.  Professionnels de la transparence et de la gestion de la médiation, les agents de Romagna Case se distinguent non seulement par le dévouement et le sérieux de leur engagement, mais aussi …
GH ESTATE
Italie, Lombardie
Propriété résidentielle 557 Propriété commerciale 9 Terres 7
GH ESTATE a été conçu et conçu pour répondre au mieux à toutes les demandes de nos clients, qui ont demandé des propriétés dans toute l'Italie, à être repéré et acheté toujours avec l'expertise et le service qui sont des marques de signature et des avantages de Garda Haus Group. GH ESTATE e…
