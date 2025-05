À propos de l'agence

Stegi Real Estate Agency à Hanioti, Halkidiki a été créé en 2000 et est situé directement dans le village de Hanioti. Nous et nos partenaires offrons un ensemble complet de services pour l'achat, la vente et la gestion de l'immobilier. Stegi Real Estate Agency opère sur toute la péninsule de Halkidiki, ainsi qu'à Thessalonique, mais nous nous concentrons actuellement sur le village de Hanioti. Notre entreprise est composée de professionnels hautement qualifiés, qui sont les mieux informés sur les lois et règlements dans le domaine de la construction et de la reconstruction des bâtiments actuellement en vigueur dans la péninsule de Kassandra. Notre service spécial est l'avis d'un avocat expérimenté, spécialisé dans l'achat et la vente de biens immobiliers, qui réglera tous les problèmes qui peuvent survenir pendant la transaction.

Ingénieurs, architectes modernes, entrepreneurs de construction qui ont réalisé un grand nombre de projets à Kassandra, ainsi que des fiscal-conseils et comptables seront à votre disposition pour vous aider à prendre la décision finale sur votre maison de rêve. Nous nous spécialisons dans l'achat et la vente de maisons, entreprises, appartements et maisons à louer avec une vue imprenable sur la mer dans les meilleurs endroits et dans toute la péninsule de Kassandra. Nous offrons un service complet de location de maison. Avec des informations sur les meilleurs prix et en fonction de vos souhaits, nous vous aiderons à trouver le meilleur.

Travail organisé et méthodique de nos consultants, basé sur tous les