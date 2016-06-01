  1. Realting.com
Startkey Vizyon Gayrimenkul

Turquie, Région Égéenne
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
2 années 7 mois
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
www.startkeyvizyon.com
Prestations de service
  • Achat
  • Vente
  • Location à louer
  • Loyer

Nouveaux bâtiments
Résidence The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquie
depuis
$666,933
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 156–313 m²
6 objets immobiliers 6
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, shopping centers, amazing living space..   Social Living Areas: -Outdoor Swimming Pool and Children's Pool -Fitness, Pilates Hall and Yoga Terrace -Children's play area -Workstation …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Apartment 4 chambres
313.0
1,68M
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Complexe résidentiel ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquie
depuis
$10,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 300–350 m²
3 objets immobiliers 3
I present to your attention the pearl of Turkey, Izmir Cesme. Cesme with clean water, healing thermal waters, historical monuments, vibrant nightlife and beautiful beaches is one of the most popular tourist regions of Izmir. The districts of Alachata, Ylyja and Urla occupy a place among the …
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquie
depuis
$254,018
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Aliaga Shakranlar district of Izmir   3 + 1 triplex 1st floor: 1 lounge with kitchen 2nd floor: 2 bedrooms and a bathroom  3rd floor: 1 bedroom and terrace  Total area: 100 m2 The project will be commissioned in July 2023. Near the sea on foot 1 minute Cafes, res…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$5,16M
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquie
depuis
$327,187
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
A Wonderful Nature View And Clean Air. -Our Villa Has 3+1 Rooms, 125 m2 Net -Our Villa Has 2 Floors, Its Front will Never Closed, *There is an en-suite bathroom in the bedroom *Open Kitchen *2 km to Ring Road *Optimal 2 km *Airport 10 km Please contact for more information
Startkey Vizyon Gayrimenkul
