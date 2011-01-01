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Sankin`s Agency

141986, Московская область, г. Дубна, ул. Бруно Понтекорво, д. 9, кВ. 175.
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2015
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Русский
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À propos de l'agence

Nous n'attendons pas les appels, nous créons la demande.
Alors que d'autres copient des descriptions, nous emballer votre propriété comme un produit premium ou un projet d'investissement rentable.

Nous avons directement accès à des bases de données d'investisseurs fermées et à une expertise approfondie dans les nuances juridiques et techniques que les transactions foncières de toute complexité. Le marché exige des solutions professionnelles et nous sommes prêts à les fournir.

Processus équitable et transparent avec protection juridique à chaque tour!

Prestations de service

🏢 Appartements.

  • Vente rapide: Réalisation du logement dès que possible.

  • Résoudre les problèmes complexes : traiter les charges, les autorités de tutelle et les autres chaînes de transactions.

  • Fiabilité : transparence totale, rapports réguliers et service de qualité.

🏡 Pays immobilier

  • Marketing haut de gamme : l'utilisation de photographies aériennes professionnelles et de photos d'intérieur.

  • Recherche ponctuelle d'acheteurs : lancement de publicités ciblées sur le public cible de chalets, maisons de ville et propriétés.

🗺️ Terrains

  • Emballage spectaculaire: dessin des bordures, photographie aérienne et création de présentations détaillées pour mettre en valeur l'objet sur le marché.

  • Avantages: Vente à un prix plus élevé grâce à une couverture publicitaire maximale.

💼 Immobilier commercial

  • Vente au prix maximum: vente de bureaux, de détail et d'entrepôt à la valeur marchande et au-dessus.

  • Positionnement compétent: mettre l'accent sur l'attrait de l'investissement de l'actif pour l'acheteur.

🏭 Immobilier de production

  • Accès direct aux clients: marketing ciblé et recherche d'investisseurs parmi les entreprises de production et les développeurs.

  • Approche professionnelle : élaboration d'un passeport d'investissement officiel de l'objet.

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