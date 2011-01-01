Sankin`s Agency

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Processus équitable et transparent avec protection juridique à chaque tour!
🏢 Appartements.
Vente rapide: Réalisation du logement dès que possible.
Résoudre les problèmes complexes : traiter les charges, les autorités de tutelle et les autres chaînes de transactions.
Fiabilité : transparence totale, rapports réguliers et service de qualité.
🏡 Pays immobilier
Marketing haut de gamme : l'utilisation de photographies aériennes professionnelles et de photos d'intérieur.
Recherche ponctuelle d'acheteurs : lancement de publicités ciblées sur le public cible de chalets, maisons de ville et propriétés.
🗺️ Terrains
Emballage spectaculaire: dessin des bordures, photographie aérienne et création de présentations détaillées pour mettre en valeur l'objet sur le marché.
Avantages: Vente à un prix plus élevé grâce à une couverture publicitaire maximale.
💼 Immobilier commercial
Vente au prix maximum: vente de bureaux, de détail et d'entrepôt à la valeur marchande et au-dessus.
Positionnement compétent: mettre l'accent sur l'attrait de l'investissement de l'actif pour l'acheteur.
🏭 Immobilier de production
Accès direct aux clients: marketing ciblé et recherche d'investisseurs parmi les entreprises de production et les développeurs.
Approche professionnelle : élaboration d'un passeport d'investissement officiel de l'objet.