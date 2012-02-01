  1. Realting.com
  2. RPT

RPT

Bélarus, Liesnia
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Société informatique
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 6 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski
Site web
Site web
realtyprotech.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Realty Pro La technologie est une entreprise qui offre des solutions technologiques de pointe et un soutien marketing aux développeurs et agences immobilières spécialisés dans la vente de nouveaux bâtiments. Avec l'aide de RTP, les participants professionnels du marché immobilier peuvent optimiser le processus de vente, attirer plus d'acheteurs potentiels et renforcer leur position sur le marché immobilier.

Prestations de service

Realty Pro La technologie fournit des outils et des ressources pour une commercialisation efficace des nouveaux bâtiments. La complexité des services comprend la création de sites Web professionnels, des campagnes publicitaires, des stratégies de médias sociaux et d'autres outils de marketing. Les développeurs peuvent utiliser ces outils pour attirer plus d'acheteurs potentiels et augmenter la visibilité de leurs propriétés, ce qui mène finalement à une affaire.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 15:04
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
2 agents
Agences à proximité
Premium Premium
Realting.com
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2018
Realting.com est une plateforme internationale de l’immobilier et des ventes partenaires, reliant acheteurs et vendeurs sur le marché immobilier mondial. Nous collaborons avec des agences, des promoteurs et des sociétés d’immigration dans plus de 90 pays. L’écosystème Realting comprend: …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller