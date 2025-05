Prestige Group Apart s.r.o.

À propos de l'agence

PRESTIGE GROUP est principalement des gens. La priorité principale est d'aider nos clients.

Il est important pour nous que nous soyons recommandés à nos amis et parents. Pour ce faire, nous sommes extrêmement honnêtes avec nos clients et nous adhérons à des normes de qualité élevées de notre travail.



Votre maison est notre préoccupation.



Notre équipe est composée de neuf professionnels du marché immobilier tchèque. Grâce à l'expérience de l'équipe, nous fournissons les meilleurs services dans le domaine de la location, de la vente, de la gestion et du financement. Notre portefeuille compte plus de 50 appartements en gestion et plus de 120 clients satisfaits chaque année.



Nous sommes fiers d'avoir changé la perception des services immobiliers et vous ne devriez plus avoir peur de tromperie, de négligence et de problèmes avec les locataires.



Nous vous informons toujours de tous les changements et attirons de nouvelles technologies et méthodes de vente. Grâce aux présentations d'objets de haute qualité et au grand volume de serveurs, nous obtenons le plus grand nombre de candidats.