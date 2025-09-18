  1. Realting.com
Portugal, Arroios
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
2 années 7 mois
Langues
English, Русский, Polski, Portugues
À propos de l'agence

Le Portugal-IN a été fondé en 2018 par Moshik Cohen (Adv.) et Mme Lia Israeli Nachmani.

Les premiers travaux de l'entreprise au Portugal consistaient principalement à lancer des transactions immobilières et à vendre des appartements aux habitants du centre de Porto.

En 2021, l'entreprise a étendu son activité à Lisbonne.

Le concept : Appartements appartenant au client gérés par des hôteliers

Portugal-IN a élaboré un concept unique, destiné aux investisseurs israéliens et étrangers: l'investisseur achète un appartement enregistré à son nom dans le registre foncier du Portugal, tandis que le lieu est géré par des hôteliers qui le louent par AirBNB pour un revenu maximal.

La société est actuellement en train de construire trois projets, dont deux à Porto. Tous les projets suivent le concept original de l'entreprise, où les unités sont enregistrées au nom des acheteurs, tout en étant gérés par des hôteliers qui s'efforcent de maximiser leur rendement.

Nos agents en Portugal
Pedro Franco
3 propriétés
