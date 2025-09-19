  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Cascais Real Estate

Cascais Real Estate

Portugal, Cascais
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
Sur la plateforme
5 années 10 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
www.ncapitalportugal.com
À propos de l'agence
Cascais Real Estate répond aux besoins de ceux qui veulent vivre, travailler ou investir au Portugal. Nos services vont de l'étude de marché à la prise de décision de l'investissement immobilier, à la surveillance et la gestion de nos clients. Cependant, la portée du service ne s'arrête pas ici parce que notre consultant d'accueil travaillera avec le client pour comprendre ses besoins et chercher les meilleures solutions pour vivre, travailler ou investir au Portugal.
Prestations de service
Notre équipe a travaillé ces dernières années dans divers domaines, tels que le marketing, la promotion et la réhabilitation des bâtiments et le conseil. En plus de notre expertise, nous sommes passionnés par le Portugal et croyons en votre avenir. Nous évaluons et gérons les investissements immobiliers au Portugal, plus particulièrement dans les régions de Lisbonne et de Cascais depuis plus d'une décennie, et aujourd'hui nous mettons nos connaissances et notre expertise au service de nos clients et investisseurs.
Nos agents en Portugal
Anna Sibiuk
Anna Sibiuk
64 propriétés
Agences à proximité
Imofacil Sociedade Imobiliaria
Portugal, Aveiro
Propriété résidentielle 37 Propriété commerciale 2 Terres 9
L'objectif principal de IMOFACIL est de garantir les meilleurs résultats dans la commercialisation des propriétés, par l'étude et la mise en œuvre des solutions les plus efficaces pour contacter et attirer les acheteurs potentiels de chaque produit. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de fo…
Laisser une demande
Glorious Chapter Lda
Portugal, Penha de Franca
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 9 Propriété commerciale 4
Notre entreprise a une vaste expérience dans le marché immobilier portugais. Notre collaboration avec les sociétés d'investissement nous donne accès à l'immobilier dans les zones demandées à un prix compétitif. Par contre, notre analyse de marché constante nous permet d'évaluer et de sélecti…
Laisser une demande
AMBER STAR REAL ESTATE
Portugal, Porto
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 8 Propriété résidentielle 115 Propriété commerciale 16 Terres 1
Nous sommes une société immobilière qui opère sur le marché des ventes immobilières. Avec un niveau de sérieux dans la prestation de services immobiliers, cherche à mener de bonnes affaires avec efficacité, donc, la tranquillité à ses clients. Créé à l'origine pour vendre de l'immobilier aux…
Laisser une demande
Imoportugal24
Portugal, Galiza
Année de création de l'entreprise 2009
Propriété résidentielle 4
Immoportugal24 est conçu pour négocier les transactions les plus prestigieuses sur le marché immobilier et la modernisation immobilière dans la région de Cascais. Nous partons d'une évaluation minutieuse de votre propriété et de la meilleure qualité et prix binomiaux, sans perdre de temps su…
Laisser une demande
Golden visa properties
Portugal, Loule
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 44 Terres 5
VILLAGRAND REAL ESTE une entreprise qui s'appuie sur le triomphe retentissant de Golden Visa Properties, incarne l'excellence, la transparence et un engagement à aider nos clients à trouver leur propriété parfaite.À Villagrand, nous sommes fiers d'être parmi les principaux agents immobiliers…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller