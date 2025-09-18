ARR Portugal

À propos de l'agence

Nous fournissons une gamme complète de services immobiliers au Portugal. Nous sélectionnons l'immobilier en fonction de vos besoins, y compris la recherche d'installations hors marché, l'évaluation de l'état des objets par plus de 10 paramètres : qualité et convivialité environnementale, état des réseaux d'ingénierie, possibilités de réaménagement, charges et restrictions, pureté juridique, localisation et accessibilité des transports, infrastructures sociales et commerciales, attractivité pour les investissements. On organise des projections. Nous aidons à demander un prêt hypothécaire – nous faisons appel à plusieurs banques en même temps, nous aidons à accélérer la prise de décision. Nous vous conseillons sur les nuances de la fiscalité et émettons un numéro d'impôt portugais. Nous fournissons un soutien juridique complet pour les transactions. Banco de Portugal est autorisé à ouvrir des comptes et à émettre des prêts. Les employés ont reçu une formation professionnelle à l'IFB. Licence 0006376. La responsabilité professionnelle est assurée par Hiscox.