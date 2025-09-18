  1. Realting.com
  2. Agences
  3. ARR Portugal

ARR Portugal

Portugal, Lisbonne
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Portugues
Site web
Site web
arr.pt/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Nous fournissons une gamme complète de services immobiliers au Portugal. Nous sélectionnons l'immobilier en fonction de vos besoins, y compris la recherche d'installations hors marché, l'évaluation de l'état des objets par plus de 10 paramètres : qualité et convivialité environnementale, état des réseaux d'ingénierie, possibilités de réaménagement, charges et restrictions, pureté juridique, localisation et accessibilité des transports, infrastructures sociales et commerciales, attractivité pour les investissements. On organise des projections. Nous aidons à demander un prêt hypothécaire – nous faisons appel à plusieurs banques en même temps, nous aidons à accélérer la prise de décision. Nous vous conseillons sur les nuances de la fiscalité et émettons un numéro d'impôt portugais. Nous fournissons un soutien juridique complet pour les transactions. Banco de Portugal est autorisé à ouvrir des comptes et à émettre des prêts. Les employés ont reçu une formation professionnelle à l'IFB. Licence 0006376. La responsabilité professionnelle est assurée par Hiscox.

Prestations de service

Vente, achat, sélection de biens immobiliers résidentiels et Klmmer

Nos agents en Portugal
Oleg Zharov
Oleg Zharov
Agences à proximité
Cascais Real Estate
Portugal, Cascais
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 55 Propriété commerciale 9
Cascais Real Estate répond aux besoins de ceux qui veulent vivre, travailler ou investir au Portugal. Nos services vont de l'étude de marché à la prise de décision de l'investissement immobilier, à la surveillance et la gestion de nos clients. Cependant, la portée du service ne s'arrête pa…
Laisser une demande
Barra Prime Real Estate
Portugal, Loule
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 106 Propriété commerciale 8 Location longue durée 10 Terres 73
Founded in 2011, in Faro, Barra Prime offers the best customer services in terms of the sale, management, and remodeling of its properties. Since 2015 it has been located in Quinta do Lago, and already has numerous partnerships, national and international, in a process of continuous growth. …
Laisser une demande
Imofacil Sociedade Imobiliaria
Portugal, Aveiro
Propriété résidentielle 37 Propriété commerciale 2 Terres 9
L'objectif principal de IMOFACIL est de garantir les meilleurs résultats dans la commercialisation des propriétés, par l'étude et la mise en œuvre des solutions les plus efficaces pour contacter et attirer les acheteurs potentiels de chaque produit. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de fo…
Laisser une demande
Imoportugal24
Portugal, Galiza
Année de création de l'entreprise 2009
Propriété résidentielle 4
Immoportugal24 est conçu pour négocier les transactions les plus prestigieuses sur le marché immobilier et la modernisation immobilière dans la région de Cascais. Nous partons d'une évaluation minutieuse de votre propriété et de la meilleure qualité et prix binomiaux, sans perdre de temps su…
Laisser une demande
Casaibéria Mediação Imobiliária, Lda.Parque
Portugal, Lagoa
Propriété résidentielle 314 Propriété commerciale 12 Terres 81
Casaiberia est dédiée à la commercialisation de l'immobilier de luxe au Portugal pour le marché international. La plupart de nos clients ont un pouvoir d'achat immédiat et viennent des pays les plus variés.Nous sommes une agence immobilière avec plusieurs bureaux répartis dans toute l'Algarv…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller