PLC Real Estate

Expérience Vous pouvez faire confiance: PLC Immobilier
Depuis 2018, PLC L'immobilier a été une pierre angulaire du marché immobilier thaïlandais, construit sur une base de plus de 20 ans d'expertise internationale dans l'immobilier, la construction et l'investissement.
Bien que notre nom ait évolué pour refléter notre croissance, notre mission centrale demeure inchangée : fournir un service professionnel inégalé qui place le client en premier. Nous ne trouvons pas seulement des propriétés; nous établissons des relations durables basées sur la transparence, l'intégrité juridique et une passion profonde pour le paysage immobilier thaïlandais.
Pourquoi choisir PLC Immobilier ?
Dossier de piste prouvé : Avec une présence en Thaïlande depuis 2018, nous apportons une maîtrise du marché local combinée à deux décennies d'expérience industrielle de haut niveau en Angleterre et au-delà.
Une touche personnelle : Nous sommes fiers du service client de boutique. Nous comprenons que l'achat, la vente ou le développement de biens est un événement vital important, et nous traitons chaque transaction avec l'attention individuelle qu'elle mérite.
Total des biens Solutions : Au-delà de la vente et de la location standard, nous mettons à profit nos antécédents en matière de construction et de rénovation pour offrir une approche à 360 degrés de l'immobilier, de la consultation en investissement à l'aide juridique et aux titres de propriété.
Expertise locale, Standards mondiaux : Basé à Pattaya et Jomtien, nous offrons les standards professionnels que vous attendez avec les connaissances locales sur le terrain dont vous avez besoin.
Notre philosophie: "Expertise sur plusieurs décennies, service adapté pour aujourd'hui. Nous avons trouvé des maisons et obtenu des investissements en Thaïlande depuis 2018, et nous venons de commencer."
🏘️ Services immobiliers de base
Ventes immobilières : Représentation d'experts pour l'achat et la vente de condos de luxe, maisons, villas et terrains pour le développement.
Location de biens immobiliers : Gestion des listes de location à court et à long terme.
Gestion des biens : Gestion complète des services pour les propriétaires, s'assurant que les biens sont entretenus et loués.
Évaluation gratuite des biens : Évaluations professionnelles pour aider les propriétaires à déterminer la valeur marchande actuelle de leurs biens.
📈 Investissement et conseil
Investissement immobilier Stratégie : Conseils personnalisés pour les investisseurs qui cherchent à pénétrer le marché thaïlandais ou à élargir leur portefeuille.
Services de conseil : Conseils de haut niveau pour tirer parti de vos 20 ans d'expérience dans l'industrie internationale.
Analyse de marché: Aperçus approfondis des tendances de l'immobilier Pattaya et Jomtien.
⚖️ Legal & Administrative Appui
Titre Deed Assistance: Naviguer dans la complexité de la propriété thaïlandaise (transferts de notes, etc.).
Orientation juridique : Veiller à ce que toutes les transactions soient pleinement légales et transparentes pour les ressortissants thaïlandais et étrangers.
Diligence requise : Vérification approfondie des antécédents des propriétés pour protéger les intérêts des acheteurs.
🏗️ Développement et construction (via QA Living)
Développement immobilier : Expertise dans l'identification et le développement des terres.
Construction et rénovation : Services de construction de haute qualité et amélioration des propriétés.
Marketing du projet: Stratégies de marketing professionnel et de vente pour les nouveaux développements.
📱 Produits numériques et marketing
Production vidéo professionnelle : La propriété haut de gamme à travers et le contenu promotionnel.
Campagnes publicitaires numériques : Google et Facebook ont ciblé la publicité pour atteindre des acheteurs qualifiés.
SEO & Branding: Optimiser la visibilité des propriétés en ligne via plcthaiproperty.com et Google Business Profiles.