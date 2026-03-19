PLC Real Estate

À propos de l'agence

Expérience Vous pouvez faire confiance: PLC Immobilier

Depuis 2018, PLC L'immobilier a été une pierre angulaire du marché immobilier thaïlandais, construit sur une base de plus de 20 ans d'expertise internationale dans l'immobilier, la construction et l'investissement.

Bien que notre nom ait évolué pour refléter notre croissance, notre mission centrale demeure inchangée : fournir un service professionnel inégalé qui place le client en premier. Nous ne trouvons pas seulement des propriétés; nous établissons des relations durables basées sur la transparence, l'intégrité juridique et une passion profonde pour le paysage immobilier thaïlandais.

Pourquoi choisir PLC Immobilier ?

Dossier de piste prouvé : Avec une présence en Thaïlande depuis 2018, nous apportons une maîtrise du marché local combinée à deux décennies d'expérience industrielle de haut niveau en Angleterre et au-delà.

Une touche personnelle : Nous sommes fiers du service client de boutique. Nous comprenons que l'achat, la vente ou le développement de biens est un événement vital important, et nous traitons chaque transaction avec l'attention individuelle qu'elle mérite.

Total des biens Solutions : Au-delà de la vente et de la location standard, nous mettons à profit nos antécédents en matière de construction et de rénovation pour offrir une approche à 360 degrés de l'immobilier, de la consultation en investissement à l'aide juridique et aux titres de propriété.

Expertise locale, Standards mondiaux : Basé à Pattaya et Jomtien, nous offrons les standards professionnels que vous attendez avec les connaissances locales sur le terrain dont vous avez besoin.

Notre philosophie: "Expertise sur plusieurs décennies, service adapté pour aujourd'hui. Nous avons trouvé des maisons et obtenu des investissements en Thaïlande depuis 2018, et nous venons de commencer."