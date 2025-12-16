  1. Realting.com
  3. PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 mois
Langues
English, Русский
Site web
percentco.ae/
À propos de l'agence

ÉTABLISSEMENTS RÉELS PARCENT&CO
Agence immobilière agréée à Dubaï. Nous travaillons directement avec les meilleurs développeurs.
Nos services sont entièrement gratuits pour les acheteurs de propriétés du marché primaire.
Acheter par notre agence est plus rentable que d'acheter directement auprès du développeur.

Nous aidons les investisseurs à acheter des propriétés dès les premières étapes de la construction avec les meilleures réductions et conditions exclusives.

+30–50% croissance des prix pendant la construction
Revenu locatif garanti après achèvement
Plans de paiement flexibles des développeurs
Accès aux offres hors marché

Total des transactions conclues : 1,7 milliard de dollars
ROI moyen du client : 15 %

Prestations de service

SERVICE 360°

Propriété des plus grands développeurs
Nous trouvons des appartements, des villas, et des maisons de ville seulement de développeurs de confiance. Nous montrons les meilleures options pour votre budget. Pas de frais cachés. Tu sais exactement ce que tu achètes.

Service pour les clients internationaux
Nous travaillons avec des clients du monde entier. Nous aidons à ouvrir un compte bancaire, à choisir la propriété et à l'acheter à distance. Tout est clair et avec un soutien personnel.

Revenus locatifs et croissance des prix
Nous montrons quelles propriétés apportent le plus de revenus. Nous comparons les superficies, calculons les loyers possibles et prévoyons la croissance des prix.

Appui juridique
Nos spécialistes vous guident tout au long du processus d'achat. Nous vérifions les documents, préparons les contrats et nous assurons que tout est sûr et légal.

Équipe d ' experts
Notre équipe sont les meilleurs professionnels de l'immobilier des EAU. Nous travaillons avec les acheteurs eux-mêmes et les investisseurs avec des portefeuilles d'une valeur de millions.

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 16:52
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Lundi
09:00 - 21:00
Mardi
09:00 - 21:00
Mercredi
09:00 - 21:00
Jeudi
09:00 - 21:00
Vendredi
09:00 - 21:00
Samedi
09:00 - 21:00
Dimanche
09:00 - 21:00
Nos agents en Émirats arabes unis
Mair Teza
Mair Teza
491 propriété
