PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Prestations de service

SERVICE 360°



Propriété des plus grands développeurs

Nous trouvons des appartements, des villas, et des maisons de ville seulement de développeurs de confiance. Nous montrons les meilleures options pour votre budget. Pas de frais cachés. Tu sais exactement ce que tu achètes.



Service pour les clients internationaux

Nous travaillons avec des clients du monde entier. Nous aidons à ouvrir un compte bancaire, à choisir la propriété et à l'acheter à distance. Tout est clair et avec un soutien personnel.



Revenus locatifs et croissance des prix

Nous montrons quelles propriétés apportent le plus de revenus. Nous comparons les superficies, calculons les loyers possibles et prévoyons la croissance des prix.



Appui juridique

Nos spécialistes vous guident tout au long du processus d'achat. Nous vérifions les documents, préparons les contrats et nous assurons que tout est sûr et légal.



Équipe d ' experts

Notre équipe sont les meilleurs professionnels de l'immobilier des EAU. Nous travaillons avec les acheteurs eux-mêmes et les investisseurs avec des portefeuilles d'une valeur de millions.