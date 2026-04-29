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ООО"Твой Маёнтак"

Bélarus, Minsk
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2019
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
tmaentak.by
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À propos de l'agence

OOO Votre Maentak a été créé en novembre 2016 et est déjà devenu une maison pour ses agents immobiliers professionnels. La direction de l'entreprise a plus de 10 ans d'expérience en immobilier. Bien que l'entreprise soit encore jeune, seuls les agents immobiliers certifiés et les agents immobiliers ayant une vie et une expérience professionnelle considérables forment l'équipe. Nous travaillons pour réaliser votre rêve d'une maison idéale, et nous avons tout ce qu'il faut pour que cela se produise le plus tôt possible. Notre principal avantage est qu'une équipe bien coordonnée et amicale d'un agent, agent immobilier, photographe, commercialisateur, et un gestionnaire trouveront toujours une approche individuelle à chaque situation client. Maentak est un domaine, un manoir et, au sens large, une maison. C'est seulement à vous de décider de ce que sera votre future maison: une maison familiale confortable ou un espace confortable pour le travail, les loisirs et les fêtes bruyantes.

Prestations de service

Real estate purchase / sale, consultation, full transaction support, rent.

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