  3. ООО Монолит Истейт

ООО Монолит Истейт

Russie, Nijni Novgorod
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1997
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Русский
Site web
monolitestate.com
À propos de l'agence

Monolith est le meilleur partenaire immobilier fédéral

On a confiance. Une réputation impeccable des agents et sur le marché depuis plus de 25 ans

Monolith est expert en vente et location de biens immobiliers à Nijni Novgorod et dans les régions depuis 1997. Pendant ce temps, l'agence a acquis une réputation de partenaire fiable pour les banques, les développeurs et les clients privés.

Nous sommes entrés dans les 13 meilleures agences immobilières en Russie pour l'émission de prêts en 2024, est devenu le gagnant de la VII récompense annuelle HR, l'employeur de l'année 2024.

Monolith Agence est un membre actif de la Nijni Novgorod Guild des agents immobiliers certifiés, qui indique la fiabilité de l'entreprise et la haute qualification des employés.

Temps de travail
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Russie
Olga Mironova
Olga Mironova
Année de création de l'entreprise 2002
Année de création de l'entreprise 2019
Année de création de l'entreprise 2005
