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Nadezhnyy vybor

Russie, Russie
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
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4 années 6 mois
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
nv-tmn.ru/o-kompanii/
À propos de l'agence

Nous fournissons à nos clients une large gamme de services immobiliers:

vente, achat d'appartements sur le marché secondaire, vente d'appartements dans les nouveaux bâtiments de Tyumen de promoteurs fiables, vente de chalets, maisons, terrains à Tyumen et banlieues, installations commerciales, etc.

Une caractéristique de notre entreprise est la riche expérience des employés sur le marché immobilier de Tyumen (depuis 1997), leur professionnalisme élevé, leur approche individuelle de chaque client. Parallèlement, il existe un processus constant de formation et d'amélioration de nos spécialistes. La coopération avec nous vous garantit fiabilité et sécurité dans les transactions immobilières. Ce n'est pas une coïncidence que notre campagne s'appelle "Reliable Choice". Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix dans l'immobilier!

Prestations de service

Services fournis aux clients

  • Achat, vente, échange d'appartements, participation au capital dans la construction de logements.
  • Achat, vente de terrains, maisons privées.
  • Par procuration du titulaire du droit: collecte des documents nécessaires à l'enregistrement par l'État des droits immobiliers et des transactions avec lui.
  • Préparation de contrats de vente de biens immobiliers.
  • Aide à l'achat de logements dans le cadre de programmes hypothécaires, y compris ceux en construction.

Avec respect, l'agence immobilière "Reliable Choice"

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