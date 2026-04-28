Nadezhnyy vybor

À propos de l'agence

Nous fournissons à nos clients une large gamme de services immobiliers:

vente, achat d'appartements sur le marché secondaire, vente d'appartements dans les nouveaux bâtiments de Tyumen de promoteurs fiables, vente de chalets, maisons, terrains à Tyumen et banlieues, installations commerciales, etc.

Une caractéristique de notre entreprise est la riche expérience des employés sur le marché immobilier de Tyumen (depuis 1997), leur professionnalisme élevé, leur approche individuelle de chaque client. Parallèlement, il existe un processus constant de formation et d'amélioration de nos spécialistes. La coopération avec nous vous garantit fiabilité et sécurité dans les transactions immobilières. Ce n'est pas une coïncidence que notre campagne s'appelle "Reliable Choice". Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix dans l'immobilier!