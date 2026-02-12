  1. Realting.com
Russie, Saint-Pétersbourg
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1999
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 3 mois
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
www.realag.ru
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

L'agence immobilière «réelle» a acquis une réputation de fiabilité depuis son lancement sur le marché en 1999. L'agence fournit une gamme complète de services dans le domaine de l'immobilier à Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Leurs professionnels hautement qualifiés avec une vaste expérience dans le domaine assurent la fiabilité et la pureté de toutes les transactions. L'agence ne cesse de croître et de se développer, formant en permanence ses employés et travaillant dans de nouvelles directions.

Prestations de service

Aujourd'hui, nous pouvons offrir à nos clients:

  • toutes sortes de transactions sur le marché secondaire du logement de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad: achat, vente, échange, réinstallation;
  • vente d'appartements dans des bâtiments en construction à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad; logement locatif (de chambres à des appartements de luxe);
  • location d'appartements et de chambres à long terme et quotidienne;
  • une rafale complète de services pour l'achat de logements au moyen de prêts hypothécaires (de la sélection d'une banque à l'obtention d'une autorisation de prêt à l'enregistrement de la propriété);
  • la location et la vente d'immeubles commerciaux à des fins et à des échelles différentes, depuis les petits bureaux et magasins jusqu'aux grands magasins et complexes industriels; les services de gestion immobilière;
  • services de conseil pour l'organisation de projets d'investissement dans le domaine de l'immobilier. L'agence immobilière « Real » est membre à part entière de l'Association des Realtors de Saint-Pétersbourg et de la Région de Leningrad, un participant constant à tous les événements importants qui sont du tout liés au marché immobilier, tels que les foires immobilières, colloques, conférences et tables rondes.
Nos agents en Russie
Nadezhda Stepnova
Nadezhda Stepnova
219 propriétés
agrodetsky@gmail.com
agrodetsky@gmail.com
