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Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)

Monténégro, Municipalité de Budva
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
Sur la plateforme
5 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский, Crnogorski
À propos de l'agence
Le Monte-Life Agence a une expérience de 10 ans dans le marché immobilier du Monténégro. Nous disposons d'une vaste base de données immobilières dans tout le pays : studios, maisons, logements haut de gamme, hôtels, villas de charme, projets d'investissement et chantiers de construction. Nous accompagnons nos clients à chaque étape d'une transaction, nous aidons à obtenir des documents juridiques et un permis de séjour. Le Monténégro est un pays à fort potentiel. Acheter de l'immobilier ici n'est pas seulement un grand investissement, mais aussi une opportunité pour un revenu locatif stable. Nous serons heureux de vous avoir comme notre client!
Prestations de service
Nous fournissons à nos clients un soutien de suivi complexe à chaque étape du processus. Les conditions les plus favorables des transactions immobilières! Soutien juridique complet et conseils sur l'achat, la vente, l'inscription et la location d'immeubles. Aide à l ' obtention d ' un permis de séjour permanent ou temporaire au Monténégro. Soutien notarié et juridique à votre service.
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