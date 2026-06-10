Lategan International Immobilien/Real Estate

À propos de l'agence

Bienvenue à Lategan International, votre porte d'entrée vers des opportunités exceptionnelles d'investissement immobilier en Allemagne et au-delà. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, les ventes, le service à la clientèle et le soin à la clientèle, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de services pour répondre aux divers besoins de nos clients estimés.

Chez Lategan International, nous nous spécialisons dans l'apport de possibilités exclusives d'investissement immobilier sur le marché lucratif de l'immobilier allemand à nos clients allemands et internationaux. Notre objectif se situe dans les établissements de soins, offrant à nos clients la possibilité d'investir dans des appartements individuels ou de construire un portefeuille immobilier diversifié dans différents établissements de soins en Allemagne.

Ce qui nous distingue, c'est notre engagement à offrir une expérience d'investissement à faible risque avec un revenu immédiat et un retour sur investissement prometteur. Nos propriétés sont assorties d'une garantie de loyer, garantissant aux investisseurs un revenu mensuel de location, même si la propriété reste vacante.

Au-delà de l'investissement immobilier, nous étendons nos services au domaine immobilier traditionnel. Que vous cherchiez à vendre votre propriété ou à en trouver une nouvelle, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape.

Notre engagement en faveur d'un service exceptionnel ne connaît aucune limite. Pour nos clients allemands, nous offrons une dimension internationale qui transcende les frontières de l'Allemagne et de l'Europe. Grâce à notre vaste réseau d'agents immobiliers et de courtiers dans le monde entier, nous facilitons les transactions sans faille pour ceux qui cherchent à investir dans l'économie la plus stable d'Europe ou pour les clients internationaux qui explorent des opportunités en Allemagne.

Chez Lategan International, nous croyons qu'il faut faire appel à tous les sens et offrir une expérience holistique. Notre passion pour l'immobilier, alliée à notre expertise, nous permet d'adapter des solutions qui répondent à vos besoins et aspirations uniques.

Rejoignez-nous sur ce chemin de prospérité et de succès. Que vous soyez un investisseur chevronné, une banque, un fonds de placement, un gestionnaire de portefeuille ou un premier acheteur, nous avons les connaissances, les ressources et le dévouement pour faire de vos rêves immobiliers une réalité.

Découvrez la différence Lategan International et débloquez un monde d'opportunités sur le marché immobilier allemand et au-delà. Votre satisfaction est notre succès, et nous nous engageons à aller plus loin pour assurer votre satisfaction.

Bienvenue à Lategan International - Votre partenaire fiable dans l'immobilier.