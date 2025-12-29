À propos de l'agence

KVARIS Real Estate est bien plus qu'une simple agence immobilière à service complet.

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de l'achat, de la gestion et de la vente de biens immobiliers. Nous travaillons aussi bien avec des investisseurs qu'avec des personnes souhaitant s'installer durablement en Thaïlande и à Phuket.

Nos conseillers ont l'expérience d'une clientèle internationale venue de France, du Kazakhstan, des États-Unis, du Canada, d'Australie, de Pologne, de Suisse, etc.

Notre équipe se compose de collaborateurs parlant français, anglais, polonais, tchèque, espagnol et allemand.

Nous attachons une grande importance à nos clients ; c'est pourquoi, en plus d'un service irréprochable, nous proposons diverses remises et avantages — n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers !