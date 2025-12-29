  1. Realting.com
KVARIS Real Estate

Thaïlande, Rawai
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
6 mois
Langues
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Site web
kvaris.com/
Temps de travail
À propos de l'agence

KVARIS Real Estate est bien plus qu'une simple agence immobilière à service complet.

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de l'achat, de la gestion et de la vente de biens immobiliers. Nous travaillons aussi bien avec des investisseurs qu'avec des personnes souhaitant s'installer durablement en Thaïlande и à Phuket.

Nos conseillers ont l'expérience d'une clientèle internationale venue de France, du Kazakhstan, des États-Unis, du Canada, d'Australie, de Pologne, de Suisse, etc.

Notre équipe se compose de collaborateurs parlant français, anglais, polonais, tchèque, espagnol et allemand.

Nous attachons une grande importance à nos clients ; c'est pourquoi, en plus d'un service irréprochable, nous proposons diverses remises et avantages — n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers !

Prestations de service

KVARIS Real Estate assure un service complet et intégré :

  • Recherche de biens immobiliers ;
  • Négociations avec les promoteurs ou les vendeurs ;
  • Résolution des questions juridiques ;
  • Assistance pour les paiements et transferts de fonds ;
  • Contrôle du bien lors de la remise des clés ;
  • Gestion locative et immobilière ;
  • Accompagnement à la revente ;
  • Gestion à distance sans présence physique requise ;
  • Garantie d'une confidentialité totale pour toutes les transactions.
Nos agents en Thaïlande
Viktar Afanasenka
Viktar Afanasenka
398 propriétés
