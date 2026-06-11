KUBIAK NIERUCHOMOŚCI

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Natalia Zaitseva
Experte en immobilier et investissement en Pologne
J’interviens là où l’immobilier dépasse la notion de simple bien pour devenir un outil stratégique — de croissance, de stabilité et de protection patrimoniale.
Mon marché principal est Poznań, une ville dynamique à …
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Créé en 2015, nous sommes spécialisés dans l'investissement immobilier en Pologne. Notre bureau est situé à Varsovie City Centre et nous avons opéré dans les plus grandes villes polonaises. Notre bureau est situé à: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Varsovie
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Notre agence immobilière est spécialisée dans la vente de maisons et d'appartements à Varsovie et ses environs. Nous fournissons des services complets à nos clients, offrant toujours des conseils qualifiés et choisissant les solutions les plus optimales pour eux à chaque étape du processus.N…