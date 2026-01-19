  1. Realting.com
Hotel Invest

6 rue Louis Braille
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 mois
Langues
English, Русский, Français
Site web
studio.youtube.com/channel/UCO-Imi_0DDLBsQdhxPKblxw
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Nous proposons à nos clients des solutions d’investissement de nouvelle génération : l’acquisition de chambres hôtelières et de biens immobiliers avec une rentabilité garantie, une structure juridique transparente et un accompagnement complet à chaque étape de la transaction.

📌 Ce que nous proposons
🔹 Vente de chambres hôtelières au sein de chaînes hôtelières gérées professionnellement
🔹 Biens destinés à la location pour un revenu passif
🔹 Programmes d’investissement avec rendement
🔹 Biens résidentiels et commerciaux situés dans des emplacements premium
🔹 Projets en cours de construction et biens prêts à l’exploitation
🔹 Conseil en investissement et en rentabilité
🔹 Accompagnement de la transaction « clé en main »
🔹 Accompagnement juridique complet

Prestations de service

📌 Pourquoi est-il avantageux de travailler avec nous

🔸 Conditions directes auprès des promoteurs officiels
🔸 Modèles d’investissement transparents
🔸 Sélection personnalisée des biens selon les objectifs du client
🔸 Évaluation des risques et de la rentabilité financière
🔸 Accompagnement global de la transaction
🔸 Contrôle juridique complet
🔸 Accès à des projets exclusifs et confidentiels

Propriétés commerciales
Vente de chambres d'hôtel aux Maldives — revenus à partir de 15 % sous la marque Radisson dans Atoll Malé, Maldives
Vente de chambres d’hôtel aux Maldives — revenus à partir de 15 % sous la marque Radisson
Atoll Malé
Surface 35 m²
Nombre d'étages 7
🌴 Investir au paradis : immobilier de villégiature aux Maldives, directement du promoteur …
Prix ​​sur demande
Hôtel 30 m² dans Alicante, Espagne
Hôtel 30 m²
Alicante
Surface 30 m²
Castellon Plaza L'hôtel est un hôtel boutique moderne avec 30 chambres design avec vue panor…
Prix ​​sur demande
Hôtel 28 m² dans Tegalinggah, Indonésie
Hôtel 28 m²
Tegalinggah
Surface 28 m²
Offre directe de la société de construction!Amani Melasti est un hôtel d'investissement haut…
Prix ​​sur demande
Investissez dans des chambres d'hôtel près de l'aéroport de Bucarest — forte rentabilité sous la marque Wyndham dans Otopeni, Roumanie
Investissez dans des chambres d’hôtel près de l’aéroport de Bucarest — forte rentabilité sous la marque Wyndham
Otopeni
Surface 28 m²
Nombre d'étages 3
Chambres d’hôtel à vendre au Wyndham Garden Bucharest Airport (Bucarest, Roumanie) Offre …
Prix ​​sur demande
ILANA HIMOVYCH
ILANA HIMOVYCH
21 propriété
