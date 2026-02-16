  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Horizon Real Estate

Horizon Real Estate

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 76
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
1 mois
Langues
Langues
English
Temps de travail
Fermé maintenant
Nos agents en Monténégro
Marko Raznatovic
Marko Raznatovic
3 propriétés
Agences à proximité
Westhill Property D.O.O
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2008
Propriété résidentielle 32 Propriété commerciale 2 Terres 17
Immobilier WestHill Agence offre des biens immobiliers à vendre et à louer dans les pays européens: Espagne, Chypre, Monténégro. Nous sommes entrés sur le marché immobilier européen il y a de nombreuses années et depuis lors, nous avons aidé nos clients à obtenir leur maison de rêve. En trai…
Laisser une demande
3 BRD CONSULTING DOO
Monténégro, Municipalité de Budva
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 127 Propriété commerciale 1 Terres 59
EA Biens est une agence immobilière qui opère sur l'ensemble du territoire du Monténégro avec l'accent principal sur les régions touristiques du pays. En travaillant avec nous, le client obtient une présentation appropriée pendant la sélection et une assistance complète pendant le processus …
Laisser une demande
PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 599 Propriété commerciale 21 Terres 27
D.O.O. Montbel est une équipe de professionnels cohésive. Nous fournissons une approche hautement individuelle et une quantité impressionnante de bonus pour chaque client. Nous sommes situés en République du Monténégro, d'où nous surveillons le marché immobilier. Le fait que nous travaillons…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Monteonline
Monténégro, Sasovici
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 782 Propriété commerciale 43 Terres 66
Nous vivons au Monténégro depuis plus de 13 ans. Non seulement vivre je dirais, mais profiter de chaque jour passé dans ce pays extraordinaire et unique, qui est extrêmement diversifié et multiforme. Le pays qui est très gentil, confortable, à la maison et en même temps a un potentiel incroy…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Estate Monte Group
Monténégro, Boreti
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 1417 Propriété commerciale 53 Terres 55
Nous économisez du temps et de l'argent pour les clients en investissant dans l'immobilier au MonténégroNotre société est sur le marché immobilier depuis 2013.Nous travaillons dans le cadre de Contrats directs avec les Développeurs qui sont les propriétaires du terrain qu'ils construisent, e…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller