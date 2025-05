Horizon Properties

Monténégro, Municipalité de Rožaje

IM Property Group est un spécialiste des biens immobiliers et un conseiller en investissement immobilier. Nous recueillons, promouvons et gérons les investissements et les achats immobiliers au Monténégro. Notre vaste expérience de plus de 12 ans et une vaste gamme de services nous permetten…